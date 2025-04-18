Rayo Vallecano ile Valencia, 19 Nisan 2025'te İspanya La Liga'da karşılaşacak. Maç 15:00'te başlayacak, S Sport ve S Sport Plus kanallarından yayınlanacak.
Rayo Vallecano Valencia maçı saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya La Liga heyecanı devam ediyor. Rayo Vallecano ile Valencia, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü sahaya çıkıyor. Futbolseverler, maçın yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor.
Rayo Vallecano-Valencia karşılaşması saat 15:00'te başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
Rayo Vallecano-Valencia maçı yayın bilgileri
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S Sport Plus:
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Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapmaktadır.
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S Sport:
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Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallardan izlenebilir.
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Rayo Vallecano-Valencia maçı detayları
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Tarih: 19 Nisan 2025 Cumartesi
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Başlama Saati: 15:00
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Stadyum: Campo de Futbol de Vallecas (Madrid)
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Yayın: S Sport, S Sport Plus (şifreli)