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Stadyum: Campo de Futbol de Vallecas (Madrid)

Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapmaktadır.

Rayo Vallecano-Valencia karşılaşması saat 15:00'te başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

İspanya La Liga heyecanı devam ediyor. Rayo Vallecano ile Valencia, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü sahaya çıkıyor. Futbolseverler, maçın yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor.

Rayo Vallecano ile Valencia, 19 Nisan 2025'te İspanya La Liga'da karşılaşacak. Maç 15:00'te başlayacak, S Sport ve S Sport Plus kanallarından yayınlanacak.

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