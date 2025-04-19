20 Nisan 2025'te oynanacak Real Madrid – Athletic Bilbao maçı, saat 22:00'de Tuttur TV, S Sport Plus ve S Sport kanal(lar)ından yayınlanacak. İşte detaylar.

Real Madrid ve Athletic Bilbao, 20 Nisan 2025 Pazar günü İspanya La Liga’da karşı karşıya gelecek. Maç, saat 22:00'de başlayacak ve Tuttur TV, S Sport Plus ve S Sport kanal(lar)ından şifreli olarak yayınlanacak. İşte yayının detayları:

20 Nisan 2025 Real Madrid vs Athletic Bilbao maçı yayın bilgileri

Real Madrid ile Athletic Bilbao arasındaki İspanya La Liga maçı, 20 Nisan Pazar günü saat 22:00'de başlayacak. Maç, Tuttur TV, S Sport Plus ve S Sport kanal(lar)ı üzerinden canlı izlenebilecek. Yayın şifrelidir, bu nedenle izlemek için abone olmanız gerekmektedir.

Tuttur TV : İddaa numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli izlenebilir.

S Sport Plus : Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilir. Orduspor vs Denizlispor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

S Sport: Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilir.

Maç nerede oynanacak?

Bu heyecan verici karşılaşma, İspanya'nın Madrid şehrindeki ünlü Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.