Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Yarısı Bizden Kampanyası" kapsamındaki desteklerin artırıldığını belirterek, vatandaşlara yönelik hibe, kredi ve taşınma yardımlarında artışa gidildiğini duyurdu.

"Şimdi yeni bir kararı devreye alıyoruz" diyen Erdoğan, "700 bin lira olan hibemizi 875 bin liraya, kredi tutarımızı 875 bin liraya, taşınma desteğimizi ise 125 bin liraya çıkarıyoruz. Böylece toplam destek miktarı 1 milyon 875 bin liraya ulaşıyor" ifadelerini kullandı.

İş yerlerine 1 Milyon TL'lik destek

Erdoğan, deprem hazırlıklarının kentsel dönüşüm çalışmaları ve sosyal konut projeleriyle sınırlı olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"İstanbul'un birçok ilçesine parmakla gösterilen projeler kazandırdık. Gaziosmanpaşa'daki projelerimizle, Tozkoparan'daki yatırımlarımızla, Esenler'deki 60 bin konutluk dev dönüşüm hamlemizle, Zeytinburnu, Telsiz ve Beştelsiz projelerimizle, Fatih'te, Bağcılar'da, Tuzla'da, Kartal'da, Pendik'te ve İstanbul'un 39 ilçesinin 963 mahallesinin tamamındaki projelerimizle bu alanda büyük bir başarıya imza attık. İstanbul'umuza toplam 141 milyar lira tutarında 'dönüşüm', 'sosyal konut' ve 'depreme hazırlık' başlığında yatırım yaptık. 2012 yılından bu yana İstanbul'da 923 bin konut ve iş yerinin dönüşümü tamamlandı. 208 bin 915 konut ve iş yerinin dönüşüm süreci devam ediyor. Bu 209 bin konut ve iş yeri birilerini zengin eden, abartılı reklamlara gerek duymadan milletimize karşı sorumluluğumuzun bir gereği olarak sessizce ilerliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla, TOKİ'mizle, Emlak Konut'umuzla ve belediyelerimizle İstanbul'un hizmetindeyiz, emrindeyiz."

"Yarısı Bizden Kampanyası" kapsamında vatandaşlara 700 bin lira hibe, 700 bin lira faizsiz kredi ve 100 bin lira taşınma yardımı sağladıklarını anlatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi yeni bir kararı devreye alıyoruz. Yarısı Bizden Kampanyası'ndaki destek tutarlarımızı artırıyoruz. Daha önce 700 bin lira olan hibemizi 875 bin liraya, yine 700 bin lira olan kredi tutarımızı 875 bin liraya, taşınma desteğimizi ise 100 bin liradan 125 bin liraya çıkarıyoruz. İstanbul'daki bir evin dönüşümü için verilen toplam destek miktarımızı 1 milyon 500 bin liradan 1 milyon 875 bin liraya getiriyoruz. Yine iş yerleri için 350 bin lira olan hibe desteğini, 437 bin 500 liraya, kredi desteğini de 350 bin liradan 437 bin 500 liraya yükseltiyoruz. Taşınma yardımı ise 125 bin lirayı buluyor. Böylece bir iş yerinin dönüşümü için destek miktarımız 1 milyon liraya ulaşmış oluyor. İstanbul'umuzun yarınları için hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Kredi, hibe ve taşınma desteğinin yanı sıra inşaatta TOKİ ile Emlak Konut güvencesi de devrede."

"Depreme hazırlıkta sessiz bir seferberlik yürütüyoruz"

İstanbul genelinde yürütülen dönüşüm projelerine değinen Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:

İstanbul'da 923 bin konut ve iş yerinin dönüşümü tamamlandı.

208 bin 915 bağımsız bölümün dönüşüm süreci devam ediyor.

Gaziosmanpaşa, Tozkoparan, Esenler, Zeytinburnu, Fatih, Bağcılar, Tuzla, Kartal, Pendik gibi ilçelerde büyük ölçekli projeler yürütülüyor.

İstanbul'da toplamda 141 milyar TL'lik dönüşüm, sosyal konut ve depreme hazırlık yatırımı yapıldı.

Erdoğan, "Bu projeler abartılı reklamlara gerek duymadan milletimize karşı sorumluluğumuzun gereği olarak sessizce ilerliyor" dedi.

"Kentsel dönüşüm lüks değil, mecburiyet"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da 41 bin konutu dönüşüm kapsamına aldıklarını söyleyerek, Türkiye genelinde 292 adet riski alan, 9 bin 868 adet rezerv yapı alanları ve riskli yapılar üzerinde dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kentsel dönüşüm alanlarında yaklaşık 2 milyon 285 bin adet bağımsız birimi dönüştürdüklerini bildiren Erdoğan, 38 ilde 186 adet kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan ettiklerini anlattı.

Erdoğan, 11 ilde 20 yenileme alanı belirlediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani hiçbir hususu göz ardı etmeden tam bir seferberlik ruhuyla İstanbul'u ve diğer şehirlerimizi depreme hazır hale getiriyoruz. Şu gerçeğin artık hepimiz farkındayız, kentsel dönüşüm konusunda kimsenin ideolojik takıntılarıyla uğraşacak vaktimiz yok. Yapı stokumuzun yenilenmesi bizim için vazgeçilmez, ertelenemez, ihmal edilemez bir meseledir. Kendileri lüks villalarda oturup 'rantsal dönüşüm' diyerek halkımızın başını sokacağı, evlatlarıyla huzur içinde oturacağı güvenli bir yuvaya kavuşmasını engelleyenlerin şımarıklıklarına daha fazla katlanamayız. Bu çalışmaların hızlanması için ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Sadece binaların dönüşümüyle şehirlerin dönüşmeyeceği malumdur. Kentsel dönüşümü aynı zamanda kentsel gelişim mantığıyla ele almamız gerekiyor. Kadim şehir anlayışımızın temelini oluşturan estetik, ekonomik, erişilebilir ve emniyetli konutlar inşa etmek mecburiyetindeyiz. Daha büyük acılar yaşamadan, daha ağır bedeller ödemeden 86 milyon olarak el ele verecek, inşallah bütüncül bir planlamayla süreci yöneteceğiz. Milletin kürsüsünden tüm siyasi partileri, tüm kurum ve kuruluşları, tüm yerel yönetimleri, tüm bilim insanlarını bu mücadeleye destek olmaya davet ediyorum. Depremin ilk anından itibaren İstanbul halkının yanında olan bakanlarımızı, bürokratlarımızı, belediyelerimizi, AK Parti teşkilatlarının fedakar mensuplarını canıgönülden tebrik ediyorum. Hiç beklemeden çevre illerden İstanbul'un yardımına koşan yerel yönetimlerimizi özellikle kutluyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten emin eylesin diyorum."

23 yılda 3,7 milyon konut dönüştürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi kısır siyasetlerini karıştıranlara laf yetiştirerek kaybedecek vakitlerinin olmadığını vurgulayarak, onların yapmadığı görevleri de kendilerinin omuzlayarak icraata dönüştürdüklerini anlattı.

"Son İstanbul depremiyle önemi bir kez daha idrak edilen kentsel dönüşüm konusunda da benzer bir hazırlık içerisindeyiz" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbullu vatandaşlarımızın canlarını, mallarını, akıbetlerini, kifayetsiz muhterislerin kaprislerine, bir İstanbullu olarak bırakamayız. 23 Nisan'dan bu yana verdiğimiz mücadeleyle bunu bir kere daha ortaya koyduk. Burada ilginç olan şudur: İstanbul'u ağzından düşürmeyen CHP Genel Başkanı, depremden ancak 5 gün sonra şehrin yolunu hatırlamıştır. Onda da milletle dertleşmeye değil, koltuğunu borçlu olduğu patronundan talimat almaya gitmiştir. İstanbul'un gerçek gündeminden işte bu derece kopuklar. İstanbul'un üzerine karabasan gibi çöken beceriksizliğin, gevşekliğin, umursamazlığın devam etmesine asla gönlümüz razı değildir. Şuraya da özellikle dikkatinizi çekiyorum, şayet kesintiye uğratılmasa bizim daha önce İstanbul'da başlattığımız kentsel dönüşüm çalışmalarıyla acilen yenilenmesi gereken 600 bin konut çoktan bitip sahiplerine teslim edilecekti. Hatta bu dönemde hedeflediğimiz 1,5 milyon konutun yenilenmesine doğru ilerliyor olacaktık."

Deprem bölgesinde iki yılda 201 bin konutu teslim ettiklerini anımsatan Erdoğan, "Yıl sonuna kadar 453 bin konutu bitirmeyi planlayarak bu konudaki rüştümüzü zaten ispatladık ama iş yapmak yerine sadece şov yapanlar yüzünden her depremde İstanbul için yüreğimiz ağzımıza geliyor. Deprem riski olan başka şehirlerimizde kentsel dönüşüm çalışmalarını engelleyenler varsa onlar da aynı vebalin ortağıdır." diye konuştu.

"Sahada 1 milyona yakın konutun dönüşümü halen devam ediyor"

Erdoğan, İstanbul başta olmak üzere 81 şehri depreme karşı güvenli ve dayanıklı hale getirmek için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Son 23 yılda TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 547 bin konut ürettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'nin genelinde toplamda 3 milyon 700 bin dönüşüm konutu ve sosyal konut inşa ettik. 15 milyon vatandaşımıza yeni yuva kazandırdık. Sahada 1 milyona yakın konutun dönüşümü halen devam ediyor. Sadece bununla kalmadık. İstanbul depreminde değeri daha iyi anlaşılan yeni yollar, otoyollar ve köprülerle ulaşım altyapımızı her sene güçlendirdik. Muhalefetin dudak büktüğü millet bahçelerimizin deprem anında ne kadar hayati rol oynadığı geçen hafta bir kez daha anlaşılmıştır." diye konuştu.