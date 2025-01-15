Turkish Airlines EuroLeague’de Real Madrid ile Maccabi Playtika Tel Aviv arasında oynanan karşılaşma, basketbol tarihine geçti. İspanya'da gerçekleşen mücadelede Real Madrid, Maccabi'yi 116-113'lük skorla mağlup etti. Bu sonuç, EuroLeague tarihinde normal sürede en fazla sayı atılan maç olarak kayıtlara geçti.

Tarihi rekor: 229 Sayı

İki takım, toplamda 229 sayı kaydederek, 20 yılı aşkın süredir kırılamayan rekoru geride bıraktı. Daha önceki rekor, 22 Ocak 2004’te Fortitudo Bologna’nın Zalgiris Kaunas’ı 117-107 mağlup ettiği maçta 224 sayı ile kırılmıştı.

Rekorlar peş peşe geldi

Real Madrid ve Maccabi, maçın ilk yarısında toplam 120 sayı atarak bu alanda da rekor kırdı. Önceki rekor, 30 Ocak 2002’de Ural Great Perm ve LDLC ASVEL Villeurbanne arasında oynanan ve ilk yarıda 116 sayı (59-57) atılan karşılaşmaya aitti.

Her iki takım oyuncuları da etkileyici performanslarıyla göz doldururken, Real Madrid'in evindeki bu unutulmaz galibiyet hem taraftarlar hem de basketbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.