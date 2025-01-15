Tarım ve Orman Bakanlığı, 15 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne (GÜBİS) yeni bir ürün bildirimi eklendiğini duyurdu. Açıklamaya göre, zincir marketlerde satışa sunulan 'AKAR' marka çamaşır suları toplatma kararı alındı ve piyasaya arzı tamamen yasaklandı.

Yasağın ardındaki neden ne?

Bakanlık, söz konusu ürünün çocuklar için tehlike arz ettiğini belirtti. Üründe dokunsal uyarı ve çocuk emniyet kapatma düzeneği bulunmaması, özellikle yüksek yerlerde saklanmadığında ciddi güvenlik riskleri oluşturuyor.

Ölümcül sonuçlara yol açabilir

Uzmanlar, bu tür ürünlerin çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmasının önemini vurgularken, tüketicilere dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Ölümcül sonuçlara yol açabilecek bu riskli ürünün piyasadan kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.