Malezya'nın Tanjung Aru Rekreasyon Parkı'nda sabah koşusu yapan bir kadın, sekiz su samurunun saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Olay, parkta rutin koşusunu yapan kadının, su samurlarının yiyecek aradığı gölet yakınlarında gerçekleşti.

Saldırının detayları

Edinilen bilgilere göre, sabah erken saatlerde koşu yapan kadın, gölette yiyecek arayan su samurları tarafından aniden saldırıya uğradı. Su samurlarının kadına yönelik agresif davranışları sonucunda kadın kanlar içinde kalarak ağır yaralandı. Olayın ardından hemen hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verilmedi, ancak tedavi altında olduğu belirtildi.

Yetkililerden açıklama

Malezya Yaban Hayatı Koruma Departmanı Direktörü Roland Oliver Niun, su samurlarının park içindeki gölette yiyecek aradıklarını ve parka gelen ziyaretçilerin hayvanları beslemelerinin bu tür saldırgan davranış değişikliklerine neden olabileceğini ifade etti. Niun, park çevresinde yabani su samurları bulunduğunu ve bu tür olayların, hayvanların alışkanlıklarında değişikliklere yol açabileceğini belirtti.

Güvenlik önlemleri artırılacak

Saldırının ardından, park çevresine yaban hayatı uzmanlarından oluşan bir ekip gönderilerek su samurlarının takibi başlatıldı. Ayrıca, parkta güvenlik önlemlerinin artırılmasına karar verildi.