rendyol Süper Lig ekibi TÜMOSAN Konyaspor’da teknik direktör Recep Uçar dönemi sona erdi. 50 yaşındaki çalıştırıcının takımdan ayrılışının ardından, kariyeri ve geçmişi futbolseverler tarafından merak ediliyor.

KONYASPOR'DA RECEP UÇAR DÖNEMİ SONA ERDİ

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırdı.

Yönetim, son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından bugün yaptığı toplantıda karşılıklı anlaşma yoluyla ayrılık kararı aldı.

Yeşil-beyazlı ekip, Süper Lig’in 11. haftasında evinde Samsunspor’a 3-1 mağlup olmuş, bu sonuç camiada eleştirileri beraberinde getirmişti.

Konyaspor yönetiminden yapılan açıklamada, “Sayın Recep Uçar’a emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.” ifadelerine yer verildi.

RECEP UÇAR KİMDİR?

22 Eylül 1975 tarihinde İstanbul’da doğan Recep Uçar, futbol hayatına 1989 yılında başladı.

Profesyonel futbolculuk döneminde Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig’de forma giyen Uçar, kariyeri boyunca 300’ün üzerinde resmi maça çıktı.

2008 yılında aktif futbol kariyerini noktalayan Recep Uçar, sonrasında teknik direktörlük kariyerine yöneldi.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Futbolculuk sonrası kariyerine İstanbul Başakşehir ve Beşiktaş kulüplerinde yardımcı antrenör olarak başlayan Uçar, daha sonra teknik direktörlük görevini üstlendi.

Ümraniyespor : 2020-2023 yılları arasında görev yaptı.

: 2020-2023 yılları arasında görev yaptı. Kayserispor : 2023-2024 sezonunda takımın başında yer aldı.

: 2023-2024 sezonunda takımın başında yer aldı. Konyaspor: 31 Ekim 2024 tarihinde göreve başladı.

Konyaspor’un başında çıktığı 45 maçta 20 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 yenilgi alan Recep Uçar, takımına 14 puan kazandırarak Süper Lig’de 8. sırada yer aldı.

KONYASPOR’DA YENİ HOCA ARAYIŞI BAŞLADI

Konyaspor yönetimi, Recep Uçar’ın ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışına başladı.

Kulüp kaynaklarına göre, kısa süre içinde yeni ismin belirlenmesi ve 12. hafta Karagümrük deplasmanına kadar takımın başına geçmesi hedefleniyor.

FUTBOLCULUK KARİYERİNDEN TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE

Recep Uçar, futbolculuk döneminde sağ bek mevkiinde forma giymiş ve çalışkan kimliğiyle tanınmıştı.

Teknik direktörlük kariyerinde ise disiplinli, savunma güvenliğini ön planda tutan oyun anlayışıyla dikkat çekiyor.