Gökyüzü bu hafta eşsiz bir manzaraya hazırlanıyor. “Kunduz Dolunayı” olarak adlandırılan Süper Ay, 2019 yılından bu yana Dünya’ya en yakın konumuna gelecek. 5 Kasım gecesi gerçekleşecek bu doğa olayı Türkiye’den de gözlemlenebilecek.

SÜPER AY 2019'DAN BU YANA EN YAKIN KONUMUNDA!

Kasım ayının ilk haftasında gökyüzü olağanüstü bir olaya ev sahipliği yapacak.

“Kunduz Dolunayı” olarak bilinen Süper Ay, 2019’dan bu yana Dünya’ya en yakın mesafesine yaklaşacak.

Ay bu kez yalnızca bir dolunay değil, aynı zamanda 2025’in en büyük ve en parlak gök olayı olacak.

Ay, 5 Kasım gecesi yeryüzüne yaklaşık 356 bin 980 kilometre uzaklıkta bulunacak.

Bu mesafe, Ay’ın normal dolunay dönemlerindeki ortalama uzaklığına göre yaklaşık 30 bin kilometre daha yakın anlamına geliyor.

SÜPER AY NE ZAMAN GÖZLEMLENECEK?

2025 yılının en parlak gecesi 5 Kasım Çarşamba günü yaşanacak.

Kunduz Dolunayı olarak bilinen bu Süper Ay, Türkiye saatiyle 16.20’de tam dolunay evresine ulaşacak.

Ay, akşam saatlerinde doğudan yükselerek gece boyunca gökyüzünü aydınlatacak.

Havanın açık olduğu şehirlerde dahi belirgin şekilde görülebilecek olan Süper Ay, şehir ışıklarından uzak bölgelerde çok daha etkileyici bir şekilde izlenebilecek.

TÜRKİYE’DEN GÖRÜLEBİLECEK Mİ?

Süper Ay, Türkiye genelinde hava koşullarına bağlı olarak çıplak gözle izlenebilecek.

Özellikle kırsal bölgelerde, deniz kenarlarında ve ışık kirliliğinden uzak alanlarda gözlem yapanlar, Ay’ın normalden yaklaşık yüzde 14 daha büyük ve yaklaşık yüzde 30 daha parlak göründüğünü fark edecek.

Uzmanlar, Süper Ay gözlemi sırasında teleskop veya dürbün kullanımının detaylı yüzey gözlemleri için etkili olacağını belirtiyor.

Astrofizik uzmanları, gökyüzü meraklılarına gözlem noktalarını önceden belirlemeleri ve ışık kirliliğinin az olduğu alanları tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Ayrıca hava sıcaklıklarının düşük olacağı saatlerde gözlem yapılacağı için sıcak giyinilmesi öneriliyor.