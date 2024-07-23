Türkiye Futbol Federasyonu’nda yapılan seçimlerin ardından İbrahim Hacıosmanoğlu yeni Başkan olmuştu. Başkanlık seçimlerinin ardından gerçekleştirilen toplantıların ardından TFF’de görev dağılımları da netlik kazanmaya başladı. Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı için birçok isim ön plana çıktı. Selçuk Dereli’nin de aralarında bulunduğu isimleri masaya yatıran yönetim, Ferhat Gündoğdu’da karar kıldı. Resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.

18 hakemi görevden uzaklaştırmıştı

Nihat Özdemir döneminde de başkanlığa getirilen Ferhat Gündoğdu ‘8 Mart Operasyonu’nu gerçekleştirmiş aralarında Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus’un da bulunduğu 18 hakemi görevden uzaklaştırmıştı. Tahkim’in kararı bozmasıyla hakemler görevlerine dönmüştü. Gündoğdu Nisan 2022’de istifa etmişti.