LA Clippers – Denver Nuggets NBA Play-Off maçı 25 Nisan’da saat 05:00’te başlayacak. Karşılaşma Tuttur TV ve NBA TV'den şifreli yayınlanacak.

NBA Play-Off heyecanı 25 Nisan Cuma günü oynanacak LA Clippers – Denver Nuggets karşılaşmasıyla devam ediyor. Sporseverlerin merakla beklediği maçın yayın saati ve yayıncı kanal bilgileri belli oldu. Mücadele, Tuttur TV ve NBA TV ekranlarından şifreli olarak izlenebilecek.

LA Clippers – Denver Nuggets maçı yayın bilgileri

Los Angeles temsilcisi LA Clippers ile Batı Konferansı'nın güçlü takımı Denver Nuggets, 2025 NBA Play-Off mücadelesinde karşı karşıya geliyor. 25 Nisan Cuma günü oynanacak maçın başlama saati 05:00. Müsabaka Tuttur TV ve NBA TV kanallarından canlı yayınlanacak.

Tuttur TV yayını

Tuttur TV, İddaa numaralı kanallar aracılığıyla Türksat uydusu ve internet üzerinden yayın yapmaktadır. LA Clippers – Denver Nuggets maçı bu platform üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.

NBA TV Yayını

NBA TV; D-Smart 72, Tivibu 75 ve Turkcell TV+ 76 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinde yayın yapmaktadır. Yayın şifreli olup, platform üyeliği gerektirmektedir.

Tarih: 25 Nisan 2025 Cuma Memphis Grizzlies - OKC Thunder basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Saat: 05:00

Stadyum: Staples Center, Los Angeles

Yayın: Tuttur TV, NBA TV (şifreli)