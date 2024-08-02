Rekabet Kurulu, bazı devralma başvurularını sonuçlandırdı. Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çeşitli şirketlerin devralma işlemleri incelenerek kararlar verildi. İşte detaylar:

Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ

İlhanlar Haddecilik Boru Profil ve Tekstil Sanayi Limited Şirketi hisselerinin tamamı, Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ tarafından devralındı. Rekabet Kurulu, bu işlemin izne tabi olmadığına karar verdi.

ACG Acquisition Company Limited

Polimetal Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisselerinin tamamının ve tek kontrolünün ACG Acquisition Company Limited tarafından devralınması işlemi de izne tabi bulunmadı.

Hankook Tire & Technology Co. Ltd

Hanon Systems'in oy hakkına sahip hisselerinin belli bir oranını devralma işlemi için Hankook Tire & Technology Co. Ltd'ye izin verildi.

STAR Capital Partnership LLP

AI Mistral (Luxembourg) BottomCo S.a.r.l. ve iştiraklerinin dolaylı tek kontrolünün STAR Capital Partnership LLP tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Brookfield CL Holdings LLC ve Castlelake Management Aggregator, LLC

Castlelake LP, Castlelake Group TopCo, LP ve Castlelake Group GP, LLC'nin ortak kontrolünün Brookfield Corporation tarafından dolaylı olarak kontrol edilen Brookfield CL Holdings LLC ve Castlelake Management Aggregator, LLC tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Kosan Kozmetik Pazarlama ve Ticaret AŞ ile Kosan Kozmetik Sanayi ve Ticaret AŞ hisselerinin tamamının bu üç şirket tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Avixa İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ

Sanofi Grubu şirketleri olan Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti., Opella Healthcare Tüketici Sağlığı AŞ ve Sanofi İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait 15 ürüne ilişkin marka ve ruhsat haklarının Avixa İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.