Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü ve Mühendislik Fakültesi iş birliğinde “Aydın’da Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm” başlıklı konferans ve panel düzenlendi. Etkinlik, deprem bilincini artırmak ve güvenli şehirler oluşturmak amacıyla akademisyenler, kamu kurum temsilcileri ve uzmanları bir araya getirdi.

Etkinlikte açılış konuşmasını yapan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Aydın genelinde yaklaşık 260 bin bağımsız yapı biriminin bulunduğunu ve büyük bölümünün 2000 yılı öncesi eski yönetmeliklere göre inşa edildiğini belirtti. Kent, “Deprem kader değil, önlem alınmadığında felakete dönüşen bir doğa olayıdır. Üniversiteler bilgi üretir ve toplumun dönüşümünü yönlendirir. Bizler de ADÜ olarak bu sorumluluğu yerine getirmeye kararlıyız” dedi.

Rektör Kent, Aydın’ın Büyük Menderes grabeni boyunca uzanan aktif fay hatlarıyla çevrili olduğunu vurguladı. Germencik, Söke, Nazilli, Kuyucak, Sultanhisar ve Efeler gibi ilçelerin bu fay zonlarının etkisi altında olduğunu belirten Kent, olası depremlerde hem can hem de ekonomik kayıp riskinin yüksek olduğunu kaydetti.

Kent, kentsel dönüşümün yalnızca binaların yenilenmesi olmadığını, şehirlerin güvenli, yaşanabilir ve çevreyle uyumlu hale getirilmesi süreci olduğunu ifade etti. Riskli bölgelerin öncelikli olarak yenilenmesi, zemin etütlerinin yapılması ve afet toplanma alanlarının artırılmasının kritik olduğunu belirtti.

ADÜ, AFAD, belediyeler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütüyor. Rektör Kent, “Hiçbir yasa veya plan vatandaşın farkındalığı olmadan başarılı olamaz. Her birey kendi yaşam alanının güvenliğinden sorumludur. ‘Benim binam sağlam mı?’ sorusu artık bir zorunluluktur” dedi.

Günün ikinci oturumunda Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu moderatörlüğünde panel gerçekleştirildi. Panele Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yalçın Mumcu, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Şube Müdürü Murat Büyükkabasakal, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilcisi Salih Kaymak ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şube Başkanı Ali Atılım Karaman katıldı. Panelde, afetlere dirençli şehirler ve güvenli yapılaşma konuları ele alındı.