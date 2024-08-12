Ankara merkezli Taykar Enerji Üretim Şirketi, İzmir'in Bornova ve Menemen ilçelerinde iki yeni rüzgar enerjisi santrali (RES) kurmayı planlıyor. Projeler, Bornova'nın Laka ve Eğridere mahallelerinin sınırlarında yer alacak. Çevre Düzeni Planı'na göre, bu projelerin ilk sahası ‘ağaçlandırılacak alan’ olarak belirlenen bir bölgede bulunuyor.

Proje alanları çevresel sınırlamalar içinde

İkinci RES sahası, Bornova ve Menemen sınırlarında yer alırken, Çevre Düzeni Planı'na göre “Orman Alanı, Tarım Arazisi, Tabiat Parkı/Tabiat Koruma Alanı” gibi koruma bölgelerinde bulunuyor. Bu durum, projenin çevresel etkilerini değerlendirmek için belirli sınırlamaların ve izinlerin uygulanacağını işaret ediyor.

Yerel halkın görüşleri değerlendirilecek

Projelerin çevresel etkilerinin değerlendirileceği halkın katılımı toplantıları, 22-23 Ağustos 2024 tarihlerinde düzenlenecek. Toplantılar, yerel halkın projeye dair görüşlerini paylaşmaları için önemli bir fırsat sunacak.