Resesyon, bir ekonomide ekonomik aktivitenin geniş çapta düşüş göstermesi durumunu ifade eder. Bu kavram genellikle bir ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) iki veya daha fazla çeyrek dönem boyunca ardışık olarak azalması ile tanımlanır. Resesyon, işsizlik oranlarının yükselmesi, tüketim ve yatırım harcamalarının azalması, şirketlerin kârlarının düşmesi gibi bir dizi ekonomik olumsuzlukla birlikte gelir.

Resesyonun sebepleri:

Talep şokları: Tüketici harcamalarının ve yatırımlarının beklenmedik bir şekilde azalması, ekonomik büyümeyi yavaşlatabilir. Arz şokları: Doğal afetler, savaşlar veya ham madde fiyatlarındaki büyük artışlar gibi arz problemleri, üretimi ve ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyebilir. Finansal krizler: Bankacılık sistemindeki sorunlar veya finansal piyasalardaki dalgalanmalar, kredi akışını kısıtlayarak ekonomik büyümeyi durdurabilir. Politik ve ekonomik belirsizlikler: Yüksek enflasyon, yüksek faiz oranları veya politik belirsizlikler, ekonomik güveni zedeleyebilir ve ekonomik aktiviteyi düşürebilir.

Resesyonun etkileri:

İşsizlik: İşletmeler, talep azalması nedeniyle maliyetleri düşürmek amacıyla işçi çıkarmak zorunda kalabilir, bu da işsizlik oranlarını artırabilir.

Tüketici harcamaları: Tüketiciler, ekonomik belirsizlikler nedeniyle tasarruflarını artırabilir ve harcamalarını azaltabilir.

Şirket karları: Şirketler, azalan talep ve düşük satış gelirleri nedeniyle kârlarında düşüş yaşayabilir.

Devlet mali politikaları: Hükümetler, ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla kamu harcamalarını artırabilir ve vergi indirimleri uygulayabilir.

Resesyonun yönetimi ve önlenmesi:

Para politikaları: Merkez bankaları, faiz oranlarını düşürerek ve likiditeyi artırarak ekonomik aktiviteyi destekleyebilir.

Mali politikalar: Hükümetler, ekonomik büyümeyi teşvik etmek için altyapı projeleri başlatabilir ve çeşitli teşvik paketleri sunabilir.

Yapısal reformlar: Ekonomik yapıyı güçlendirmek ve daha dayanıklı hale getirmek için yapısal reformlar yapılabilir.

Resesyonlar, ekonomik döngünün bir parçası olarak kabul edilir ve genellikle ekonomik toparlanma dönemi ile son bulur. Bu süreç, ekonominin yeniden büyüme ve gelişme aşamasına geçmesini sağlar.