Capcom'un duyurusuna göre, Resident Evil Village, Mayıs 2021'deki çıkışından bu yana 10 milyon adet satışa ulaştı ve bu önemli kilometre taşına en hızlı ulaşan Resident Evil oyunu olmayı başardı.

Oyunun başarısı ve satış rakamları

Resident Evil Village, 2021'in Mayıs ayında piyasaya sürüldü ve üç yıl içinde 10 milyon adet satış rakamına ulaştı. Bu, oyunun serideki en hızlı satan oyun olmasını sağladı. Resident Evil serisinin toplam satışları ise 157 milyon adedi aşmış durumda​.

Oyunun özellikleri

Resident Evil Village, birinci şahıs perspektifi ile aksiyon dolu bir oynanış sunuyor. Oyunun baş kahramanı Ethan Winters, Avrupa'daki gizemli bir köyde Lycan benzeri kurt adamlarla mücadele ediyor. Oyun, aynı zamanda popüler karakter Lady Dimitrescu ile de dikkat çekiyor. Capcom'un, oyunun başarısında Lady Dimitrescu karakterinin büyük rol oynadığını belirtmesi şaşırtıcı değil​.

Ekstra içerikler ve sürümler

Oyunun başarısında, Resident Evil Village Gold Edition sürümünün de büyük etkisi oldu. Bu sürüm, ana oyuna ek hikâye içeriği eklerken, iPhone 15 Pro gibi ekstra cihazlara da destek sağladı. Bu yenilikler, oyunun satışlarını önemli ölçüde artırdı​.

Serinin diğer başarılı oyunları

Resident Evil Village, 10 milyon satış rakamı ile tüm zamanların en çok satan üçüncü Resident Evil oyunu oldu. Listenin ikinci sırasında 13,3 milyon satışla Resident Evil 7 Biohazard, ilk sırada ise 13,9 milyon satışla Resident Evil 2 yeniden yapımı bulunuyor​.