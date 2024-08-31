Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İzmir’de hayata geçen yeni bitkisel üretim destekleme modeli, tarımsal üretimde planlı ve öngörülebilir bir yapıyı teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu yeni model, çiftçilerin mazot maliyetlerinin %100’ünü, gübre maliyetlerinin ise %50’sini karşılayarak üretimi destekleyecek. Üreticilere büyük avantajlar sunuluyor!

Stratejik ürünlerde büyük destek artışı

Arpa, buğday, nohut, kütlü pamuk, patates ve yem bitkileri gibi stratejik öneme sahip ürünlerde, 2025 yılından itibaren destek miktarları önemli ölçüde artırıldı. Pamuk üretiminde dekar başına destek, 2024 yılında 512 TL iken, yeni modelle birlikte bu rakam 1.295 TL'ye çıkarıldı. Bu artışlar, çiftçilerin üretim maliyetlerini hafifletmeyi ve üretimde sürekliliği sağlamayı hedefliyor.

Destekler üretim öncesi açıklanıyor

Yeni modelde ilk kez destek ödemeleri, üretim döneminden önce açıklanarak çiftçilerin üretim planlamasında daha bilinçli hareket etmesine olanak tanıyor. Üç yıllık dönemleri kapsayan destekler, çiftçilerin üretim öncesinde alacakları destek miktarını bilmesini ve daha verimli bir üretim sürecine girmesini sağlayacak.

Destek kalemlerinde yapılan sadeleştirme ile milli tohum kullanımı teşvik edilerek, yerli üretimin güçlendirilmesi hedefleniyor.