Konya'nın Karatay ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trajik olayda, 4 yaşındaki Ecrin Kabasakal, ailesiyle yaşadığı 4. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Olayın detayları

Olay, Gaziosman Paşa Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi'ndeki bir apartmanda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan düşen küçük çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, Ecrin Kabasakal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Küçük çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili olarak polis tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.