Polis Akademisi Başkanlığı, 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi için 450 öğrenci alacağını duyurdu. PAEM'e başvurular Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre alınacak. KPSS'den 75 ve üzeri puan alan adaylar, Komiser Yardımcısı olma şansını yakalayacak.

PAEM’e 450 yeni öğrenci alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) için 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi kapsamında 450 yeni öğrenci alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, 360 erkek ve 90 kadın öğrenci alınacak. Alıma başvuru yapacak adayların, örgün eğitim veren üniversitelerin en az dört yıllık fakültelerinden mezun olmaları ve KPSS P3 puan türünden en az 75 puan almış olmaları gerekiyor.

Başvurular nasıl yapılacak?

Başvuru süreci 28 Ağustos - 06 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile başvurularını gerçekleştirebilecekler. Başvuruların değerlendirilmesi ve sınav takvimi de aynı site üzerinden duyurulacak.

Eğitim ve atama süreci

Başvuru yapacak adaylar, Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde eğitim aldıktan sonra, başarılı olmaları halinde Komiser Yardımcısı olarak atamaları yapılacak. PAEM, öğrencilere kapsamlı bir eğitim sunarak onları güvenlik güçleri içinde önemli bir pozisyona hazırlamaktadır.

Alıma ilişkin sınav takvimi ve sonuçlar, Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden ilan edilecek. Adayların sınavlara katılım süreçlerini yakından takip etmeleri önem taşıyor.