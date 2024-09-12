Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 15 safkan Arap koşu tayını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyor. İhale, 22 Ekim'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak.

Açık artırma ile satış

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 15 safkan Arap koşu tayı, 22 Ekim 2024 tarihinde saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda açık artırma usulüyle satılacak. Her bir tay için belirlenen geçici teminat tutarı 200 bin lira olarak belirlendi.

İhaleye katılmak isteyenler, gerekli şartnamelere TİGEM ve işletmelerinden ulaşabilecek. Satışa sunulacak safkan Arap tayları, özellikle yarış atı meraklılarının ilgisini çekiyor ve kaliteli tayların alıcılar bulması bekleniyor.