Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Singapur arasında afetzedeler için iletişim merkezlerinin inşasını kapsayan uluslararası anlaşmayı onayladı. Anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Deprem bölgesi için kritik adım

19 Haziran 2024'te imzalanan "Deprem Bölgesinde Kullanılacak İletişim Merkezlerinin İnşasının Finansmanına İlişkin Mutabakat Zaptı" Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Singapur Kızılhaç Derneği arasında imzalanan bu anlaşma, afetzedelerin iletişim ihtiyaçlarını karşılamak üzere önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İletişim merkezleri inşa edilecek

Anlaşma kapsamında, Singapur Kızılhaç Derneği, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde afetzede bölgelerinde kullanılmak üzere iletişim merkezleri inşa edecek. Bu merkezler, afet sonrası haberleşme ve koordinasyon süreçlerinde büyük rol oynayacak. İletişim merkezlerinin inşasına dair operasyonel süreç, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından koordine edilecek.