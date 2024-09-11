Resmi Gazete'nin 11 Eylül 2024 Salı tarihli ve 32659 sayılı nüshasında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler vatandaşlar ve ilgili kurumlar tarafından merakla takip ediliyor. Bugünkü Resmi Gazete'de öne çıkan başlıklar şunlar:

Yürütme ve İdare Bölümü

Yönetmelikler

–– İç Sularda Çalışan Gemi ve Su Araçları Yönetmeliği

–– Orman Kanununun 17 nci Maddesinin İkinci Fıkrasının Uygulanması Hakkında Yönetmelik

–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Asansör Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kurul kararı

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 05/09/2024 Tarihli ve 10960 Sayılı Kararı

Yargı Bölümü

Yargıtay kararı

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

İlan Bölümü

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin 32659 sayılı nüshasına buradan ulaşabilirsiniz.