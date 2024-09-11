Sony, 10 Eylül 2024'te beklenen PS5 Pro'yu resmi olarak tanıttı. Firma, önceki gün yaptığı açıklamayla bu donanım sunumuna dikkat çekmişti. Tanıtımı, 2020'deki PlayStation 5 duyurusunda da yer alan Mark Cerny gerçekleştirdi. Cerny'nin sunduğu 9 dakikalık videoda PS5 Pro'nun teknik özelliklerine ve detaylarına yer verildi.

PS5 Pro, daha güçlü performans ve gelişmiş grafik özellikleri ile donatıldı. 4K oyun deneyimini daha akıcı hale getirecek ve ray tracing gibi grafiksel iyileştirmelerde önemli bir adım atacak olan cihaz, ayrıca daha hızlı yükleme süreleri sunuyor. Bununla birlikte, yeni bir oyun duyurusu sunumda yer almadı, ancak yakın zamanda bir State of Play etkinliğiyle yeni oyun duyurularının geleceği bekleniyor.

PS5 Pro'nun fiyatı 699 dolar olarak açıklandı ve oyun dünyasında büyük bir heyecan yaratmış durumda.