Resmi Gazete'nin 12 Aralık 2024 Perşembe tarihli ve 32749 sayılı nüshasında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler vatandaşlar ve ilgili kurumlar tarafından merakla takip ediliyor. Bugünkü Resmi Gazete'de öne çıkan başlıklar şunlar:

Yasama bölümü

Kanun

7534 Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Yürütme ve idare bölümü

Cumhurbaşkanı kararı

–– İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Düz Cam İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9229)

Yönetmelik

–– İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/38)

–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

–– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/12/2024 Tarihli ve 2024/ÖİB-K-17 Sayılı Kararı

Yargı bölümü

Anayasa mahkemesi kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/11 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/42 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/43 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/44 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/15 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/45 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/17 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/46 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/47 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/21 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/48 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/22 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/49 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/23 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/50 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/24 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/51 Sayılı Kararı

Yargıtay kararı

–– Yargıtay 6. Hukuk Dairesine Ait Karar

İlan bölümü

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin 32750 sayılı nüshasına buradan ulaşabilirsiniz.