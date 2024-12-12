Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Aralık 2024 ile Şubat 2025 arasında Türkiye'ye ulaşabilecek La Nina hava olaylarının etkisinin zayıf ve kısa ömürlü olacağından emin olduklarını belirten yeni bir rapor paylaştı. Raporda, bu süreçte mevcut nötr koşullardan La Nina şartlarına geçiş olasılığının yüzde 55 olduğu belirtildi 2 . La Nina etkisinin zayıf ve kısa ömürlü olmasının tahmin edildiği raporda yer aldı.

Öte yandan, 2024 yılı El Nino hava olayları ile başlayarak kayıtlarda en sıcak yıl olma yolunda ilerleyen bir trend gözleniyordu. WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, La Nina olaylarının ortaya çıkarsa kısa vadeli soğutma etkisi atmosferdeki rekor seviyedeki isıyı hapseden sera gazlarının ısınma etkisini dengelemek için yetersiz kalacağını ifade etti.

"2024 YILI EN SICAK YIL OLMA YOLUNDA İLERLİYOR"

Raporda görüşlerine yer verilen Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Celeste Saulo, "2024 yılı El Nino hava olayları ile başladı ve kayıtlardaki en sıcak yıl olma yolunda ilerliyor. La Nina olayları ortaya çıksa dahi kısa vadeli soğutma etkisi atmosferdeki rekor seviyedeki ısıyı hapseden sera gazlarının ısınma etkisini dengelemek için yetersiz kalacak" değerlendirmesinde bulundu.

Mayıstan bu yana El Nino veya La Nina koşullarının görülmediğini kaydeden Saulo, değişen iklim şartlarında yeni norm haline gelen rekor yağışlar ve seller de dahil olağanüstü bir dizi hava olayına tanık olduklarını hatırlattı.