14 Nisan 2025 Pazartesi günü tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, karar ve ilanlar dikkat çekiyor. İşte bugünün Resmi Gazete detayları…

Resmi Gazete’nin 14 Nisan 2025 Pazartesi tarihli ve 32870 sayılı nüshasında çeşitli kararlar, yönetmelikler ve ilanlar yayımlandı. Vatandaşlar ve ilgili kurumlar tarafından dikkatle takip edilen bugünkü Resmi Gazete’de öne çıkan başlıklar şunlar:

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Eskişehir Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uygulamalı Eğitimde İnsan Bilgisayar Etkileşimi Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Fırat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri