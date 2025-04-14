İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara yönelik nitelikli eğitim hizmeti sunduğu Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri, kent genelindeki ağına üç yeni yuva daha ekliyor. Tire’de iki, Bayraklı Cengizhan Mahallesi’nde bir olmak üzere toplam üç yeni merkezle birlikte Yuvamız İzmir’in toplam sayısı 23’e yükselmiş olacak.

Eğitim ve eğlence bir arada

Yeni açılacak merkezlerde 36-66 ay arası çocuklara hitap eden oyun temelli eğitim modeli uygulanacak. Çocukların gelişimlerine katkı sunan bu merkezler, güvenli, eğlenceli ve öğretici ortamlarıyla ailelerin ilk tercihi olmaya devam ediyor.

Tire ve Bayraklı’da açılacak merkezlerin adresleri

Yuvamız İzmir Tire:

Kurtuluş Mahallesi İsmail Taşlı Caddesi No: 34/A

Hürriyet Mahallesi Gençlik Caddesi No: 7/A

Yuvamız İzmir Cengizhan (Bayraklı):

Cengizhan Mahallesi 1620/29 Sokak No: 23/B

Ön kayıt yaptırmak isteyen aileler, 0507 511 54 30 numaralı telefondan bilgi alabiliyor.

Aylık ücret 5 bin TL

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Yuvamız İzmir projesi kapsamında hizmet veren merkezlerde aileler, çocukları için ayda 5 bin TL ödeme yapıyor. Bu ücret karşılığında çocuklar kaliteli eğitim, güvenli fiziksel ortam ve alanında uzman eğitmenlerle bir araya geliyor.

20 noktadan 23’e: İzmir’in dört bir yanında hizmet

Halihazırda Aliağa, Ataşehir, Balçova, Bornova, Buca, Dikili, Gaziemir, Güzelyalı, Kiraz, Torbalı, Evka-1, Evka-2, Evka-4, Egekent, Örnekköy, Yamanlar, Görece ve Beydağ gibi 20 noktada hizmet veren Yuvamız İzmir Merkezleri, yeni açılışlarla birlikte 23 ayrı lokasyonda İzmirli çocuklara hizmet vermeye devam edecek.

Çocuklar için parlak bir gelecek buradan başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Yuvamız İzmir projesi, erken çocukluk eğitimine verdiği önemle dikkat çekiyor. Hem aileler hem çocuklar için güvenli bir liman olan bu merkezler, geleceğin güçlü bireylerinin temelini atıyor.