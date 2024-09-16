Irak İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kerkük'ün Penca Ali semti yakınlarında güvenlik güçleri, şüpheli bir aracı takibe aldı. Kısa süre içinde araç üzerindeki operasyon başlatıldı. Bakanlık açıklamasında, operasyon sırasında aracın içinde bulunan 2 DEAŞ mensubu intihar eylemcisinin, üzerlerindeki patlayıcıları infilak ettirerek öldükleri bildirildi.

DEAŞ tehdidi sürüyor

DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin, Enbar vilayetlerinin tamamını ve Diyala, Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmişti. 2017'de Irak, DEAŞ'a karşı zafer kazandığını duyursa da örgüt, kırsal bölgelerde hala saldırılarına devam ediyor.