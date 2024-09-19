Resmi Gazete'nin 19 Eylül 2024 Perşembe tarihli ve 32667 sayılı nüshasında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler vatandaşlar ve ilgili kurumlar tarafından merakla takip ediliyor. Bugünkü Resmi Gazete'de öne çıkan başlıklar şunlar:
Yürütme ve İdare Bölümü
Atama Kararı
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2024/321)
Yönetmelikler
–– Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Siirt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tebliğler
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/09/2024 Tarihli ve 2024/ÖİB-K-11 ve 12 Sayılı Kararları
Karar
–– İdare Mahkemelerinin Kurulmasına ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesine İlişkin Karar
Yargı Bölümü
Danıştay Kararı
–– Danıştay Dördüncü Dairesine Ait Karar
İlan Bölümü
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Resmî Gazete'nin 32667 sayılı nüshasına buradan ulaşabilirsiniz.