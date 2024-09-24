Son dönemde Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 6 (PS6) hakkında ilginç iddialar ortaya atılmaya başladı. İddialara göre Sony, PlayStation 6 için iki ayrı çip geliştiriyor. Bu çiplerden birinin ana oyun konsolu için, diğerinin ise yeni bir cihaz için kullanılacağı belirtiliyor. Bu gelişme, bir taşınabilir PlayStation konsolu görme ihtimalini güçlendiriyor.

KeplerL2 adlı güvenilir bir kaynağın paylaştığı bilgilere göre, PlayStation 6 ile birlikte taşınabilir bir konsol piyasaya sürülebilir. PS6’nın 2027-2028 yıllarında çıkması beklenirken, yeni taşınabilir konsolun da aynı dönemlerde tanıtılabileceği belirtiliyor. Bu konsol, Nintendo Switch ve Steam Deck gibi taşınabilir cihazlarla rekabet edebilir.

Sony'nin taşınabilir oyun pazarına geri dönme ihtimali özellikle Nintendo Switch ve Steam Deck'in popülerliği göz önüne alındığında daha olası görünüyor. Ancak tüm bu bilgiler henüz iddia aşamasında olduğu için resmi açıklamalar gelene kadar şüpheyle yaklaşmakta fayda var.