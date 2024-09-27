Özellikle iPhone 16 Pro Max kullanıcıları bu durumdan şikayetçi. Gerçekten böyle bir sorun mu var? İşte detaylar...

iPhone'ların yenileme hızı: Efsane mi gerçek mi?

iOS 18'in, iPhone'ların ekran yenileme hızını 80 Hz ile sınırlandırdığı iddiası, özellikle iPhone 16 Pro Max modelini etkilediği söyleniyor. Bu iddialar, popüler teknoloji sızıntı kaynağı Ice Universe tarafından ortaya atıldı. Ancak, bu durumun kullanıcı deneyimini gerçekten etkileyip etkilemediği konusunda tartışmalar büyüyor.

ProMotion Teknolojisi ve Dinamik Yenileme Hızı iPhone Pro modellerinde yer alan ProMotion teknolojisi, ekran yenileme hızını dinamik olarak ayarlayan bir sistem. Bu teknoloji, ekran hareketleri azaldığında yenileme hızını düşürerek pil ömrünü uzatmayı hedefliyor. Dolayısıyla, yenileme hızının bazı durumlarda 80 Hz'ye düşmesi normal olabilir ve cihazın performansını kötü yönde etkilememesi gerekir.

Apple'ın hedefi pil ömrü optimizasyonu

Apple, ProMotion ile pil ömrünü optimize etmeye çalışırken, bazı kullanıcılar bu dinamik değişiklikleri "yavaşlama" olarak algılayabilir. Yenileme hızının belirli uygulamalarda düşmesi, aslında pil tasarrufu sağlarken performans kaybı yaratmadığı ifade ediliyor. Ancak, bu optimizasyonun kullanıcılar arasında kafa karışıklığı yaratması, Apple’ın daha fazla açıklama yapma ihtiyacını ortaya çıkarabilir.