Resmi Gazete'nin 28 Ocak 2025 Salı tarihli ve 32796 sayılı nüshasında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler vatandaşlar ve ilgili kurumlar tarafından merakla takip ediliyor.

Bugünkü Resmi Gazete'de öne çıkan başlıklar şunlar:

Yürütme ve İdare Bölümü

Yönetmelikler

–– Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mersin Üniversitesi Mersin Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

–– 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2025 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 580)

İlan Bölümü

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin 32796 sayılı nüshasına buradan ulaşabilirsiniz.