5 Mayıs 2025 tarihli Resmî Gazete'de Boğaziçi Üniversitesi yönetmelikleri değiştirildi, BOTAŞ alım yönetmeliği yayımlandı. AYM'nin kritik kararları da dikkat çekiyor.

5 Mayıs 2025 Resmî Gazete Özeti: Yönetmelikler, AYM Kararları ve İlanlar

5 Mayıs 2025 Pazartesi tarihli ve 32536 sayılı T.C. Resmî Gazete'de yürütme, yargı ve ilan bölümleri kapsamında önemli düzenlemeler ve kararlar yayımlandı. Yayımlanan yeni düzenlemeler eğitim, enerji ve hukuk alanlarını doğrudan etkiliyor.

Yürütme ve İdare Bölümü

BOTAŞ İhale ve Alım Yönetmeliği Yayımlandı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), alım ve ihale süreçlerine ilişkin yeni yönetmeliğini yayımladı. Yönetmelik, şirketin doğrudan alım usulleri, ihale türleri ve katılım şartlarını detaylı biçimde düzenliyor.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Üç Kritik Değişiklik

Boğaziçi Üniversitesi'ne dair üç önemli düzenleme Resmî Gazete'de yer aldı:

Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik: Ders geçme ve sınav sistemine ilişkin güncellemeler içeriyor.

Ders geçme ve sınav sistemine ilişkin güncellemeler içeriyor. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik: Yüksek lisans ve doktora programlarındaki tez teslim sürelerinde düzenleme yapıldı.

Yüksek lisans ve doktora programlarındaki tez teslim sürelerinde düzenleme yapıldı. Yaz Öğretimi Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı: Üniversite yaz dönemi dersleri artık verilmemeye başlanacak.

Yargı Bölümü - Anayasa Mahkemesi Kararları

Anayasa Mahkemesi, çeşitli bireysel başvurulara ilişkin dört önemli kararını bugünkü sayıda yayımladı:

2019/2675 Başvuru Numaralı Karar (12.12.2024): Kişisel özgürlük ihlali iddiası incelendi.

Kişisel özgürlük ihlali iddiası incelendi. 2020/28016 Başvuru Numaralı Karar (23.01.2025): Adil yargılanma hakkına dair karar verildi.

Adil yargılanma hakkına dair karar verildi. 2020/37428 Başvuru Numaralı Karar (23.01.2025): Mülkiyet hakkı ihlali değerlendirildi.

Mülkiyet hakkı ihlali değerlendirildi. 2021/40161 Başvuru Numaralı Karar (30.10.2024): İfade özgürlüğü çerçevesinde ihlal tespiti yapıldı.

Tüm kararların tam metinlerine Resmî Gazete'nin resmi internet sitesinden ulaşılabilir.

İlan Bölümü

Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

Kamu kurumlarına ait ihale, satış ve kiralama ilanları yayımlandı. İlgili ilanlarda teklif sunma tarihleri ve şartnamelere dair detaylara yer verildi.

Çeşitli İlanlar

Ticaret Sicil, alacak davaları ve kamu duyuruları gibi resmi ilanlar yayımlandı.

TCMB Duyurusu

T.C. Merkez Bankası, 5 Mayıs 2025 tarihli devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerlerini ilan etti.

Resmi Gazete'nin 5 Nisan 2025 Pazartesi günü için yayımlanan sayısı tam olarak şöyle;

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

-- Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. İhale ve Alım Yönetmeliği

-- Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

-- Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

-- Boğaziçi Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

-- Anayasa Mahkemesinin 12/12/2024 Tarihli ve 2019/2675 Başvuru Numaralı Kararı

-- Anayasa Mahkemesinin 23/1/2025 Tarihli ve 2020/28016 Başvuru Numaralı Kararı

-- Anayasa Mahkemesinin 23/1/2025 Tarihli ve 2020/37428 Başvuru Numaralı Kararı

-- Anayasa Mahkemesinin 30/10/2024 Tarihli ve 2021/40161 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

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