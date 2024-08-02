Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, Veri Bilimi ve Analitiği ile Yapay Zeka programlarını bünyesinde bulunduracak. Bu sayede, öğrencilere günümüz teknolojilerinin ve dijital dönüşümün gereksinimlerine yönelik kapsamlı bir eğitim sunulması hedefleniyor.

Açılacak olan bu yeni fakülte, gençlerin akademik anlamda araştırma ve geliştirme süreçlerine önemli katkılar sunacak. CBÜ, öğrencilere sağlanacak olan bu imkanlarla, bilişim alanında nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor.

Yeni fakültenin açılışı, üniversite camiasında heyecan yaratırken, Manisa’nın eğitimdeki gelişimine de katkıda bulunması bekleniyor.