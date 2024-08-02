Bebeklerin doğal aşısı | Anne sütü! Bebeklerin doğal aşısı | Anne sütü!

Temizlik ve klor dikkati

  • Temizlik önemli: Girilen deniz veya havuzun temiz olduğundan emin olunmalı. Kirli havuzlar ve aşırı klor içeren havuz suyu, vajinal mikroorganizmaların dengesini bozarak enfeksiyonlara neden olabilir.
  • Klorun etkileri: Aşırı klor, vajinadaki yararlı bakterileri öldürüp mantarların üremesine sebep olabilir.

Genital hijyen

  • Süre sınırlaması: Havuz veya denizde 30-40 dakikadan daha uzun süre kalmamaya dikkat edin.
  • Islak mayo sorunu: Islak mayo ile uzun süre kalmak enfeksiyon riskini artırır. Havuz ve denizden çıktıktan sonra ıslak mayoyu hemen değiştirip duş alarak kuru mayo ile güneşlenmek gereklidir.

Bol su tüketimi

  • Sıvı alımı: Bol su tüketmek, hem mevsimsel hem de enfeksiyonlardan korunmak için önemlidir.

Korunma yolları

  • Deniz tercihi: Mümkün olduğunca havuz yerine deniz tercih edilmelidir.
  • Temiz havuz: Klor seviyesi uygun ve temiz havuzlar seçilmelidir.
  • Öncesi duş: Havuza girmeden önce duş alınmalıdır.
  • Süre kısıtlaması: Havuzda 30-40 dakikadan fazla kalınmamalı, havuzdan çıkıldıktan sonra duş alınarak klor arındırılmalıdır.
  • Yedek mayo: Mutlaka yedek mayo veya bikini bulundurulmalı ve ıslak mayo hemen değiştirilmelidir.
  • Nemli bırakmamak: Vajinal bölge kesinlikle nemli bırakılmamalı. Enfeksiyon belirtileri görüldüğünde vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır.
Kaynak: HABER MERKEZİ