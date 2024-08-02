Temizlik ve klor dikkati
- Temizlik önemli: Girilen deniz veya havuzun temiz olduğundan emin olunmalı. Kirli havuzlar ve aşırı klor içeren havuz suyu, vajinal mikroorganizmaların dengesini bozarak enfeksiyonlara neden olabilir.
- Klorun etkileri: Aşırı klor, vajinadaki yararlı bakterileri öldürüp mantarların üremesine sebep olabilir.
Genital hijyen
- Süre sınırlaması: Havuz veya denizde 30-40 dakikadan daha uzun süre kalmamaya dikkat edin.
- Islak mayo sorunu: Islak mayo ile uzun süre kalmak enfeksiyon riskini artırır. Havuz ve denizden çıktıktan sonra ıslak mayoyu hemen değiştirip duş alarak kuru mayo ile güneşlenmek gereklidir.
Bol su tüketimi
- Sıvı alımı: Bol su tüketmek, hem mevsimsel hem de enfeksiyonlardan korunmak için önemlidir.
Korunma yolları
- Deniz tercihi: Mümkün olduğunca havuz yerine deniz tercih edilmelidir.
- Temiz havuz: Klor seviyesi uygun ve temiz havuzlar seçilmelidir.
- Öncesi duş: Havuza girmeden önce duş alınmalıdır.
- Süre kısıtlaması: Havuzda 30-40 dakikadan fazla kalınmamalı, havuzdan çıkıldıktan sonra duş alınarak klor arındırılmalıdır.
- Yedek mayo: Mutlaka yedek mayo veya bikini bulundurulmalı ve ıslak mayo hemen değiştirilmelidir.
- Nemli bırakmamak: Vajinal bölge kesinlikle nemli bırakılmamalı. Enfeksiyon belirtileri görüldüğünde vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır.
Kaynak: HABER MERKEZİ