Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu kötüleşti. Hastaneden yapılan yeni açıklamada hayati reflekslerin azaldığı ve tehlikenin arttığı belirtildi.

Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu kritik aşamaya geldi

Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu hakkında hastaneden yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Önder’in hayati reflekslerinde azalma gözlemlendiği ve sağlık durumunun kritik bir aşamaya geldiği bildirildi.

Hastaneden resmî açıklama

Hastane yetkilileri tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sırrı Süreyya Önder için başka bir kırılma noktasındayız. Hastamızın refleksleri azaldı. Hayati tehlikesi artarak devam ediyor."

Yetkililer, tedavi sürecinin tüm imkanlarla sürdürüldüğünü ancak durumun ciddiyetini koruduğunu vurguladı.

Sağlık süreci yakından izleniyor

Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu, sağlık ekibi tarafından anlık olarak izleniyor. Hastaneden yapılan bilgilendirmelerde, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla düzenli açıklamalar yapılacağı belirtildi.

Sırrı Süreyya Önder kimdir?

Sırrı Süreyya Önder, uzun yıllar siyaset ve sanat alanlarında aktif görev aldı. Halkların Demokratik Partisi'nde (HDP) milletvekilliği yapan Önder, aynı zamanda yönetmen ve senarist kimliğiyle de tanınıyor.