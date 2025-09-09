Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre yurt dışına çıkış harcı 710 TL’den bin TL’ye yükseltildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile yurt dışına çıkış harcı yeniden belirlendi.
710 TL' den bin TL oldu
Mevcut durumda 710 TL olan yurt dışına çıkış harcı, alınan karar ile bin TL’ye çıkarıldı.
Karar, Resmi Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe girdi. Düzenlemenin uygulanmasından Hazine ve Maliye Bakanlığı sorumlu olacak.
