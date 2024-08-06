Ordu'nun Aybastı ilçesinde 4 Ağustos'ta meydana gelen olayda, Cumhuriyet Savcısı Mücahid Şamil Koca, ailesiyle birlikte gittiği restoranda saldırıya uğradı. Olay sonrası Aybastı Merkez Jandarma Komutanlığı'na giderek ifade veren Koca, yaşadıklarını detaylı bir şekilde anlattı.

Hafta sonu tatili zehir oldu

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 2,5 aydır görev yapan Koca, hafta sonu iznini ailesiyle birlikte Perşembe Yaylası'ndaki bir işletmede geçirmek istedi. Ancak, sipariş vermeden işletmeden ayrılmaları ve tekrar dönmeleri üzerine yaşanan tartışma, olayın fitilini ateşledi.

Koca olayı şöyle anlattı:

"Henüz masaya oturmadan, sipariş vermeden geri dönmeyi de hesap ederek şu an hatırlamadığım işletme çalışanına, 'Sipariş versek kaç dakikada hazır olur?' diye sordum. O da bana 'Yaklaşık 20 dakikada çıkar' dedi. Üst kata çıkmak istedik ancak görevli yukarıda temizlik olduğunu, bize alt katta bulunan yuvarlak masayı hazırlatabileceğini söyledi. O esnada bizi duyduğunu düşündüğüm, kasada duran ve adını sonradan soruşturma kapsamında öğrendiğim Yücel G, 'Yaklaşık 30 dakika yemeğin hazırlanması sürer' dedi. Çalışanların agresif tavırlarından hem üst kata çıkarmamaları hem de süreyle ilgili farklılık belirttikleri için işletmeden çıkmak istedik."

Başka bir işletmeye yöneldikleri sırada, jandarmanın önerisi üzerine aynı restorana geri döndüler. Ancak, bu kez de sipariş için bir saat beklemeleri gerektiği söylendi. Koca bunun üzerine yaşananları ise şöyle anlattı:

"'Neden 1 saat, az önce 20-30 dakika demiştiniz, 3 dakikada ne oldu?' diye sordum. Garson da bana, yeni bir sipariş aldıklarını söyledi. Ben de işletme çalışanlarının tavrının tutarsız ve insanlarla dalga geçer şekilde olduğunu düşündüğüm için 'Buranın bir yetkilisi yok mu, konuşmak istiyorum' dedim ve kasada duran Yücel G'nin yanına geçtim. Bu kez kolluktan tavsiye aldığım için kendisine, 'Ben Ünye Cumhuriyet Savcısıyım, kolluktan burayı önerdiler. Sizin yaptığınız ayıp değil mi?' dedim. Kendisi direkt olarak agresif bir tavır sergileyerek, 'Sen neden şimdi kimliğini söylüyorsun ki? Ben de 28 yıllık bir şeyim' dedi ama şu an hatırlamıyorum. Sesimizin yükseldiğini duyan diğer işletme çalışanları gelince az önce bana süre söyleyen çalışanları gördüm ve Yücel G'ye çalışanları göstererek, 'Bu 20 dakika, bu 1 saat, sen de 30 dakika dedin. Dalga mı geçiyorsunuz?' dedim. O da bana 'Sen niye ikide bir dükkana girip çıkıyorsun' dedi. Ben de 'Müşteriyim tabii ki girip çıkarım' dedim."

Bunun üzerine çalışanların agresif hareketlerle kendisini tahrik ettiğini ifade eden Koca şunları aktardı:

"Orada duran bir çalışan agresif tavırlarla el kol hareketi yaparak, 'Sen ne diyorsun?' şeklinde hitaplarda bulundu. Ben ve eşim işletme çalışanlarının tavrından rahatsız olarak işletmenin dışına çıktık. Bu esnada önlüğünden yine işletme çalışanı olduğunu düşündüğüm ve ismini sonradan öğrendiğim Erkan G'yi gördüm ve ona da yine 'Bu nasıl rezillik, insanlarla siz dalga mı geçiyorsunuz? Hepiniz ayrı saatler söylüyorsunuz' diye serzenişte bulunurken üzerime yürüdü. Onu, orada bulunan çalışanlar ayırdı. Bu esnada yine ismini sonradan öğrendiğim Abdülsamet A. çok hızlı bir şekilde işletmenin içinden üzerime koştu ancak yine orada bulunan şahıslar ve çalışanlar onu da tuttular. Ben ona odaklanmışken arkamdan sağ kulağıma bir yumruk yedim fakat kimin vurduğunu fark etmedim. O esnada orada bir kargaşa çıktı. Bu kargaşada kayınvalidem Selime Kırım ve kucağındaki 9,5 aylık kızım yere düştü. Sonrasında ise yine ismini sonradan öğrendiğim Ercan G. de yine işletme içinden koşarak üzerime yürüdü ancak onu da tuttular. Daha sonrasında olay yerinden ayrıldık ve jandarmaya bilgi verdim."

Olay sonrası Koca, Erkan G, Ercan G. ve Abdülsamet A. hakkında şikayetçi oldu. Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Erkan G. tutuklanırken, Abdüssamed A. için konutu terk etmeme ve adli kontrol kararı verildi. Ercan G. ise serbest bırakıldı.