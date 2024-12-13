BURCU YANAR-TURGAY KILIÇ/ÖZEL HABER

Ülkelerindeki iç savaş sebebiyle Türkiye’ye sığınan Suriyeli mülteciler 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından ülkelerine dönme telaşını yaşıyorlar. İzmir’in Konak ilçesine bağlı Basmane semti de sığınmacıların en çok yaşadığı bölgelerden biri. Peki İzmir’de yaşayan mülteciler geri dönmek istiyor mu? Cevap haberimizde.

Suriye’deki iç savaşın etkisiyle Türkiye’ye sığınan mülteciler, Beşar Esad’ın ülkeyi terk etmesi ve Baas rejiminin sona ermesinin ardından ülkelerine dönüp dönmeme konusunda tereddüt yaşıyorlar. İzmir’in Konak ilçesindeki Basmane semti de bu mültecilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerden biri olarak dikkat çekiyor. Basmane’de görüştüğümüz mülteciler içinde Suriye’ye dönmeyi isteyenler de var, Türkiye’de kalmayı tercih edenler de. Bu süreç, hem savaşın yaralarını sarmaya çalışan Suriye’nin içinde bulunduğu durum hem de mültecilerin kişisel koşullarına göre farklılık gösteriyor. Geri dönüş planları, umut ve belirsizlikle iç içe bir süreç olarak devam ederken, Basmane’deki mültecilerin duyguları ve düşünceleri de derinlemesine bir şekilde şekilleniyor.

Geri dönmek için erken

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş henüz her şeyin çok yeni olduğunu söyleyerek, “Geri dönmek için çok erken. Evini, arabasını dükkanını satıp elden çıkardıktan sonra gitmek isteyenler var. Birden bire gitmek çok mümkün değil ama 1-2 aya Suriye’ye dönenlerin sayısı daha da artar. Burada bazı atölyeler var, bütün işçileri Suriyeli, onların Türk vatandaşlıkları düştü. Şimdi geri dönmek zorundalar. Biz öyle duyduk. Komşularımız, arabalarını satıp gitmek istediğini söyledi. Çünkü Suriye’ye buradan araba götüremiyorlarmış” diye konuştu.

Mallarımı satıp gideceğim

Bir diğer Suriyeli Basmane esnafı ise en kısa sürede gitmek istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Biz gitmek istiyoruz. Burada tanıdığımız insanlar da gitmek istiyor ama kiminin dükkanı var, kimi eşya almış düzen kurmuş, kimisinin çocuğu okula gidiyor. Bir şekilde yolunu bulup gideceğiz. Ben dükkanımdaki malları satıp bitirdikten sonra gitmeyi düşünüyorum. Basmane’den çok göç olacak. Hepimiz sevindik ama birçok kişi okulların bitmesini bekliyor. Bazıları acele etti gitti. Ben de bir aya kalmaz gideceğim.”

Basmane’de yaşamını sürdüren ve işçilik yapan bir Suriye vatandaşı ise, “Hepimiz bu haberi duyduğumuzda çok sevindik. Herkes ülkesine dönmek istiyor. Orada yeni bir yaşam başlayacak ama savaşın izlerini silmek uzun sürecek” dedi.

Gitme niyetim yok

Suriye’ye geri dönmek istemeyen ve Basmane’de esnaflık yapan Ahmed Vehbi Doksal ise, “Benim annem ve babam Türk vatandaşı ama ben 27 yıl Suriye’de yaşadım. Savaş başladıktan sonra biz Türkiye’ye geldik. Babam ve annem şu anda Mardin’de yaşıyor. Onlar Türk vatandaşı olduğu için ben de Türk vatandaşı olmak için dava açtım ve kazandım. Suriye ve Türk soyadım aynı oldu. Ben dönmek istemiyorum çünkü annem ve babam Türk vatandaşı olduğu için onları bırakmak istemiyorum. Kardeşlerimin bazıları Suriye’de kaldı. Benim çocuklarım da burada büyüdü. 14 senedir burada yaşıyorum. Geri dönmeye niyetim yok” diye konuştu.