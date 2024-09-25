Rewşan Çeliker, etkileyici sesi ve güçlü sahne performansıyla 22 Temmuz 2024 tarihinde İzmirlilerle buluşmaya hazırlanıyor. Sanatçı, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenecek olan konseriyle hayranlarına unutulmaz bir müzik şöleni sunacak. Pazartesi akşamı saat 21:00'de başlayacak olan konser, Çeliker’in kendine has yorumuyla seslendirdiği şarkılarla dolu bir akşam vadediyor.

Müzikal kariyerinde geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Rewşan Çeliker, hem Türkçe hem de Kürtçe parçalarıyla, kültürel çeşitliliği müziğine yansıtarak dinleyicilere derin bir duygusal yolculuk sunuyor. Etnik melodilerle modern tınıları buluşturan sanatçı, bu konseriyle İzmirli müzikseverlere müzik dolu bir yaz akşamı yaşatacak.