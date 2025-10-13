Yeni sezonla birlikte hangi dizi ve programların ne kadar izlendiği merakla takip edilirken, 12 Ekim sabahı beklenmedik bir gelişme yaşandı. Normalde reyting ölçüm sonuçları saat 09.55 civarında abonelere ulaştırılıyordu. Ancak bu kez tablo, kanallara resmi olarak gönderilmeden önce sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş, yaşananları sosyal medya hesabından “Bu sabah tam bir reyting skandalı yaşandı. Star TV, Show TV, NOW ve Kanal D’ye reytingler 10.40’tan sonra ulaştı ama en çok izlenen ilk 100 programın tablosu çoktan sosyal medyada dolaşıyordu” sözleriyle duyurdu.

Kantar Media’dan ‘kalite kontrol’ açıklaması

Reyting ölçüm şirketi Kantar Media, yaşanan gecikmeye ilişkin “Kalite kontrol çalışmalarının devam ettiği” bilgisini verdi. Ancak bu açıklama, tabloyu saatinden önce paylaşan kişi ya da kurumlarla ilgili soru işaretlerini ortadan kaldırmadı.

Kanallarda “gecikme” krizi

Reyting sonuçlarının sosyal medyaya erken düşmesi ve kanallara 10.42’den sonra ulaşması, medya kuruluşlarında da paniğe neden oldu. Star TV, Show TV, NOW ve Kanal D yönetimleri, “Madem reyting sonuçları belliydi, bize neden geç ulaştı?” sorusunu gündeme taşıdı.

Top100 listesinin mahkeme kararıyla yayınlanması yasak olmasına rağmen sosyal medyada paylaşılması, hukuki açıdan da yeni bir tartışma başlattı. Reyting bilgilerinin nasıl sızdırıldığına dair inceleme başlatılması bekleniyor.