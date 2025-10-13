Ünlü şefin, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Tilbe Uslu ile yollarını ayırdığı iddiaları magazin kulislerini hareketlendirdi.

Sosyal medyada dikkat çeken hamle

Bir süredir doludizgin bir aşk yaşayan ikili, sık sık sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla gündeme geliyordu. Yatakta çektikleri ayak pozu ve birlikte verdikleri küvet kareleri magazin manşetlerinden düşmemişti. Ancak son günlerde çiftin birbirini takip etmeyi bırakması, “ayrılık” söylentilerini güçlendirdi.

Sivrioğlu’nun aşk hayatı sık sık gündeme geliyor

Somer Sivrioğlu, 2021 yılında 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu’ndan boşandıktan sonra özel yaşamıyla merak konusu haline geldi. Boşanmanın ardından 31 yaşındaki Pınar Kayabaşı ile kısa süreli bir ilişki yaşayan Sivrioğlu, ardından Ayşe Özyılmazel’le birlikte olmuştu. Şefin son dönemdeki aşkı ise genç sevgilisi Tilbe Uslu olmuştu.

Taraflardan henüz ayrılık iddialarına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Ancak sosyal medyadaki bu dikkat çekici hamle, takipçiler tarafından “ilişki bitti” şeklinde yorumlandı. İkilinin yeniden bir araya gelip gelmeyeceği ise merak konusu.