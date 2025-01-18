ABD'de yaşamını sürdüren Reza Zarrab, bir süredir birlikte olduğu yönetici asistanı Dilara Altıntop ile Miami’de nikah masasına oturdu. 150 kişilik düğün, Türkiye’den katılan ünlü isimlerle adeta bir yıldızlar geçidine dönüştü.

Ünlüler Miami’de buluştu

Üç gün süren düğüne İbrahim Tatlıses, Derya Tuna ve Demet Akalın gibi ünlü isimler katıldı. Türkiye’den Miami’ye giden misafirler, görkemli organizasyonda yer alarak çifte destek verdi.

Dilara Altıntop kimdir?

Dilara Altıntop, Boston Üniversitesi’nde hukuk asistanlığı programını tamamlamış ve daha önce Fenerbahçe Spor Kulübü ile Türkiye Milli Yüzme Takımı’nda yüzücü olarak yer almıştır. Yüzme kariyerine devam etmek için İstanbul’a taşınan Altıntop, daha sonra eğitim ve kariyer fırsatları için ABD’ye gitmiştir.

Zarrab’ın 2021’de Ebru Gündeş ile 11 yıllık evliliğini sonlandırmasının ardından yaptığı bu evlilik, hem medya hem de sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Ünlü konuklar ve Miami’deki gösterişli organizasyon uzun süre konuşulacağa benziyor.