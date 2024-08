Latin müziğin uluslararası yıldızlarından Ricky Martin, Antalya'da Türk hayranlarıyla buluştuğu performansının ardından, kariyeri ve özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu. 10’uncu yılını kutlayan Regnum Carya'da sahne alan Martin, ‘Maria’, ‘Shake Your Bon Bon’, ‘She Bangs’, ‘Nobody Wants to be Lonely’ ve ‘Livin' la Vida Loca’ gibi hit şarkılarını sergileyerek izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

"Çocuklarım benimle turneye çıkıyor"

Martin, röportajında müzik kariyerindeki değişikliklere değindi. Baba olduktan sonra önceliklerinin değiştiğini belirten sanatçı, "Baba olmam müziğime karşı bakış açımı değiştirmedi ama çalışma şeklimi değiştirdi. Çocuklarım bebekliklerinden beri benimle turneye çıkıyor ve ekibimle bu duruma göre planlarımızı yapıyoruz. Ailem yanımda olduğu için minnettarım ve çocuklarımın yanında olması bana büyük bir mutluluk veriyor" dedi.

Dijital dünya ile fiziksel albüm satışları arasındaki farkları da yorumlayan Martin, "Dijital dünya büyüleyici. Sanatçılar artık evlerinden şarkı söyleyip, viral hale gelebiliyorlar. Bu yükselen sanatçılar için harika bir fırsat. Ancak her şeyin hızlı temposu bazen zorlayıcı olabiliyor; eski tarzda bir şarkı tanıtımı yapmayı hala tercih ediyorum" şeklinde konuştu.

"Türkiye'yi çok özlemişim"

Palm Royale dizisinde oyunculuk yaptığı projeye de değinen Martin, setin mükemmel olduğunu ve ikinci sezon için çalışmaların başladığını belirtti. Gelecek planları arasında yeni bir albüm çalışması da olduğunu söyleyen Martin, Türkiye performansı hakkında "Türkiye’yi çok özlemişim. İstanbul’a en kısa zamanda dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Türk hayranlarına özel mesajını da ileten Martin, "Sizi tekrar görmek için aynı derecede heyecanlıyım. Performansımda her şeyden biraz vardı, harika bir gece geçirdik. Sizlerle yeniden buluşmayı dört gözle bekliyorum" dedi.