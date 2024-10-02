UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında PAOK'u 3-1 ile geçen Galatasaray, Avrupa Ligi'nde iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'yı konuk ettiği mücadelede 3-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan ve sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan Sarı Kırmızılı takım Avrupa Ligi'nde yoluna 2'de 2 ile devam etmenin hesaplarını yapıyor. Trendyol Süper Lig'de ise liderliğini koruyan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde çıktığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik ile 19 puanla zirvede bulunuyor.

Deplasman ekibi Rigas Skola ise 2 ön eleme turu geçerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Letonya temsilcisi 3. ön Eleme Turu'nda UE St. Coloma'yı toplamda 9-0 ile geçti. Play Off turunda ise Kıbrıs Rum Kesimi ekibi APOEL ile karşı karşıya gelen Rigas Skola, APOEL'i geçmeyi başardı. UEFA Avrupa Ligi ilk maçında ise Letonya temsilcisi, FSCB'ye 4-1 mağlup oldu.

Rigas Skola-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rigas Skola-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı 3 Ekim Perşembe TSİ ile 19:45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.