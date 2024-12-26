Riot Games, League of Legends evrenine dayanan yeni bir kart oyunu olan Project K’yi duyurdu. Oyunun tanıtım videosu sosyal medya platformlarında yayınlanırken, Project K’nin hem sosyal hem de rekabetçi bir Trading Card Game (TCG) deneyimi sunacağı belirtildi.

Legends of Runeterra ile farklı yapıda

Oyunun yönetmeni Dave Guskin ve yapımcı Chengran Chai, Project K’nin Legends of Runeterra’nın fiziksel versiyonu olmadığını ancak ondan ilham aldığını vurguladı. Oyunun League of Legends evrenindeki sanat eserleri ve karakter temaları üzerine inşa edildiği belirtildi.

Meet Project K: the new League of Legends trading card game for everyone who loves League’s characters and settings, TCGs, collecting, and connecting with friends across the table. pic.twitter.com/ENtP885UqX — Riot Games (@riotgames) December 6, 2024

Deste tanıtımları: Stratejiler farklılaşıyor

Tanıtımda öne çıkan bazı desteler ve stratejiler şu şekilde açıklandı:

Viktor Destesi: Küçük birimler toplayarak güç sıçramaları yaratmayı hedefliyor.

Volibear Destesi: “Tam saldırı” odaklı, agresif ve baskın bir strateji izliyor.

Yasuo Destesi: “Sakin Kaos” temasıyla dengeli ve kontrollü bir oyun stili sunuyor.

Jinx Destesi: Kaos ve Tempo üzerine kurulu, mümkün olan en büyük kargaşayı yaratmayı hedefliyor.

Sosyal ve rekabetçi deneyim

Project K, yalnızca birebir mücadelelere değil, 2v2 takım savaşları ve serbest oyun modlarına da olanak tanıyacak. Dave Guskin, oyunun en iyi sosyal TCG olmasını hedeflediklerini ve stratejik ittifaklar ile rekabetin ön planda olacağını belirtti.

Turnuva ve koleksiyon sistemi

Project K, sadece oyun dinamikleriyle değil, aynı zamanda koleksiyoncu kart yapısıyla da oyuncuları cezbedecek. Yapımcılar, yerel mağazalarda küçük turnuvalar düzenleyerek oyunun yaygınlaşmasını sağlamayı ve bu turnuvaları bölgesel ve uluslararası seviyelere taşımayı planlıyor.

İlk çıkış Çin’de olacak

Riot Games, Project K’nin çıkış tarihiyle ilgili net bir bilgi vermedi ancak oyunun ilk olarak Çin pazarında piyasaya sürüleceğini ve daha sonra diğer bölgelere kademeli olarak dağıtılacağını açıkladı.