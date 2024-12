Riot Games, League of Legends evrenine dayanan yeni bir kart oyunu olan Project K’yi duyurdu. Oyunun tanıtım videosu sosyal medya platformlarında yayınlanırken, Project K’nin hem sosyal hem de rekabetçi bir Trading Card Game (TCG) deneyimi sunacağı belirtildi.

Oyunun yönetmeni Dave Guskin ve yapımcı Chengran Chai, Project K’nin Legends of Runeterra’nın fiziksel versiyonu olmadığını ancak ondan ilham aldığını vurguladı. Oyunun League of Legends evrenindeki sanat eserleri ve karakter temaları üzerine inşa edildiği belirtildi.

Meet Project K: the new League of Legends trading card game for everyone who loves League’s characters and settings, TCGs, collecting, and connecting with friends across the table. pic.twitter.com/ENtP885UqX