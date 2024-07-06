Dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp, yanlış ilaç kullanımı nedeniyle lisansı askıya alındı. Kayaalp'in Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma durumu tehlikede.

İlaç kullanımı nedeniyle lisansı askıya alındı

Dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp, spor hekimi kontrolünde tedavi amaçlı kullandığı ilaç nedeniyle Paris 2024 Olimpiyatları'nda mindere çıkamayabilir. Milli güreşçi, konuyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

Rıza Kayaalp'in açıklamaları

"24 yıllık başarı dolu temiz spor kariyerimin son olimpiyat hazırlığında, göstermiş olduğum tüm profesyonel özenime rağmen talihsiz bir durumla karşı karşıyayım."

'UZMANLARDAN ONAY ALMADAN HAREKET ETMEDİM'

"Hiçbir haber platformu ve yetkili makamlarca açıklama yapılmadan, tüm gelişmeleri her zamanki samimiyetimle öncelikle bizzat benden duymanızı istedim. Uzun süredir devam eden şiddetli kulak çınlaması, baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetlerimin son dönemde artması nedeniyle acil müdahale edildi. Kariyerim boyunca hayatımın her alanında gerekli tüm dikkat ve özeni gösterdim. Gerek aldığım besinlerde gerekse kullandığım ağrı kesici gibi ilaçlarda bile uzmanlarımdan onay almadan hareket etmedim. Spor camiasında da bütün bu detaycılığım fazlasıyla bilinir. Bahsetmiş olduğum şikayetlerime yönelik tedavi sürecimde bana yazılan reçeteyi spor hekimime yazılı ve sözlü şekilde danışarak, spor kariyerimin verdiği profesyonel bilinçle tedavi sürecine başladım. Spor hekimimin onayıyla başlanan bu tedavi sürecinde tarafıma uygulanan yanlış tedavi sonucunda Dünya Güreş Birliği (UWW) yetkilileri tarafından spor müsabakalarına katılmam tedbiren geçici olarak askıya alındı. Bu bakımdan, yaklaşmakta olan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na da katılamama tehlikesiyle karşı karşıyayım. Temiz spor kariyerimin maruz kaldığı bu mağduriyet için hukuk mücadelemize başlamış bulunmaktayız."

Rıza Kayaalp, "14 Avrupa, 10 dünya ve 3 olimpiyat madalyasını kazanırken esirgemediğiniz dualarınızı ve desteğinizi, spor kariyerimin son düzlüğünde yaşadığım bu mağduriyeti aşmak için de esirgemeyeceğinizi umut ediyorum." diye konuştu.

Hukuki mücadele başladı

Rıza Kayaalp'in tedavi sürecinde yaşadığı bu talihsiz olay, spor camiasında geniş yankı uyandırdı. Kayaalp ve ekibi, yaşanan bu mağduriyetin giderilmesi için hukuk mücadelesine başlamış bulunuyor. Spor kariyerinin en önemli dönemeçlerinden birinde karşılaştığı bu durum, olimpiyat yolunda büyük bir engel teşkil ediyor.