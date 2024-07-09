Milli güreşçi Rıza Kayaalp, spor hekimi denetiminde tedavi amacıyla kullandığı bir ilacın yasaklı madde içerdiği tespit edilince geçici olarak tüm müsabakalardan men edildi. Bu durum, Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edemeyeceği anlamına geliyor.

Geçici men cezası

Paris Olimpiyatları'nın en büyük madalya umutlarından biri olan Rıza Kayaalp'in, spor hekimi gözetiminde kullandığı ilacın yasaklı madde içerdiği tespit edilince geçici olarak tüm müsabakalardan menedildiği açıklandı. Avrupa ve Dünya şampiyonu olan Kayaalp'in bu durumu, spor camiasında büyük yankı uyandırdı.

Olimpiyat kadrosunda yer almadı

Ülkelerin Olimpiyat Oyunları için sporcu kaydı süresi sona erdi ve Rıza Kayaalp, yasaklı madde kullanımı nedeniyle geçici olarak yarışmalardan menedildiği için Paris 2024 Olimpiyat kadrosunda yer alamadı. Onun yerine Hamza Bakır, Paris'te altın madalya için mücadele edecek.

Hukuk mücadelesi başladı

Rıza Kayaalp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uzun süredir devam eden şiddetli kulak çınlaması, baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetleri nedeniyle kendisine verilen bir ilacı kullandığı için men cezası aldığını belirtti. Kayaalp, “Kariyerim boyunca hayatımın her alanında gerekli tüm dikkat ve özeni gösterdim. Hukuk mücadelemize başladık. Spor hekimimin onayıyla başlanan bu tedavi sürecinde tarafıma uygulanan yanlış tedavi sonucunda Dünya Güreş Birliği (UWW) yetkilileri tarafından spor müsabakalarına katılmam tedbiren geçici olarak askıya alındı. Temiz spor kariyerimin maruz kaldığı bu mağduriyet için hukuk mücadelemize başlamış bulunmaktayız.” dedi.

Kayaalp'in başarıları

Ülkemizi başarıyla temsil eden Rıza Kayaalp, 14 Avrupa, 10 dünya ve 3 olimpiyat madalyası kazanmayı başarmıştı. ASKİ Sporlu milli güreşçi, grekoromen stil 130 kiloda Paris 2024 Olimpiyatları kotası almaya hak kazanmıştı.