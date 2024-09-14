Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Rize ve Ordu’da açılması planlanan taş ocakları için "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değil" kararı aldığını duyurdu. Bu karar, çevre koruma uzmanları ve yerel halk arasında endişelere neden oldu.

Ordu’da iki taş ocağına ÇED muafiyeti

Ordu'nun Çatalpınar ilçesindeki Göller Mahallesi'nde, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından açılmak istenen bazalt (mıcır) ocağı için ÇED raporuna gerek olmadığı açıklandı. 6,19 hektarlık bir alana kurulacak olan bu ocaktan çıkan malzeme, deniz dolgusu amacıyla kullanılacak. Ancak, ocak alanı, yerleşim yerlerine ve fındık bahçelerine oldukça yakın bir konumda bulunuyor. Çatalpınar ilçe merkezine 5 kilometre, Göller Mahallesi'ne 1,3 kilometre, Kulakköy Mahallesi'ne 650 metre, Akpınar Mahallesi'ne 940 metre ve en yakın eve ise sadece 190 metre uzaklıkta yer alıyor. Boloman Deresi, ocak alanına 250 metre uzaklıkta geçiyor.

Fatsa Madencilik tarafından işletilen bir diğer taş ocağının kapasite artışı için de ÇED raporuna gerek duyulmadı. Şirketin mevcut ruhsatlı alanının 41 hektarını daha ocağa dönüştürmeyi planladığı belirtiliyor. Bu alanın tamamı şirketin tapulu arazisi olup, Çevre Düzeni Planı'na göre "Bölgeye Özel Tarım Arazisi (fındıklık)" olarak görülüyor.

Rize’de ormanlık alana taş kırma tesisi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, Aşağışimşirli köyünde Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından açılması planlanan kırma-eleme ve yıkama tesisi için de ÇED gerekli bulunmadı. 6,66 hektarlık alanda kurulacak tesis, Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu ve diğer yolların bakım, onarım ve yapımında kullanılacak. Ancak tesisin kurulacağı alan, "Orman Alanı" ve "Doğal Sit Alanı" olarak sınıflandırılmış durumda. Ayrıca, proje alanı Kaçkar Devlet Avlağı içinde yer almakta ve Rize Çamlıhemşin Kaçkar Yakın Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’na sadece 1 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Bu kararlar, çevresel etkiler ve doğal yaşam alanları üzerindeki olası etkileri nedeniyle çeşitli tepkilere neden olabilir. Yerel halk ve çevre örgütleri, taş ocaklarının çevresel etkileri ve doğa koruma alanlarına olan yakınlığından endişe ediyor. Bu konunun ilerleyen günlerde daha fazla tartışılması bekleniyor.