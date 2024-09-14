Avrupa Komisyonu, 2024’ün ilk altı ayında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının tarihî bir rekor kırdığını açıkladı. Bu gelişme, yenilenebilir enerjinin fosil yakıtları geride bırakmasıyla enerji sektöründeki dönüşümün hız kazandığını gösteriyor.

Yenilenebilir enerji ile yeni bir dönem

Yeni yayımlanan "Enerji Birliği’nin Durumu" raporuna göre, 2024'ün ilk yarısında AB ülkelerinin elektrik ihtiyacının yarısı yenilenebilir kaynaklardan sağlandı. Bu oran, fosil yakıtların ötesine geçerek önemli bir başarıya işaret ediyor. Rüzgar enerjisi, nükleer enerjinin ardından AB’nin en büyük ikinci elektrik kaynağı olurken, doğal gazı geride bıraktı. Ayrıca, güneş enerjisindeki büyüme de dikkat çekici. 2023’te kurulan 56 gigawattlık yeni güneş enerjisi kapasitesi, önceki yılın rekorunu geçerek büyük bir adım attı.

Enerji talebindeki düşüş ve verimlilik çabaları

Rapora göre, enerji talebinde de bir azalma gözlemlendi. Ancak, 2030 yılına kadar enerji tüketimini yüzde 11.7 oranında azaltma hedefi için verimlilik çalışmalarına daha fazla odaklanılması gerektiği vurgulanıyor. Avrupa Komisyonu'nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, raporun AB’nin enerji politikasındaki önemli değişikliklerin somut bir kanıtı olduğunu belirtti. Simson, yenilenebilir enerji kaynaklarının artışının, AB’nin iklim nötrlüğü hedeflerine ulaşma konusunda daha donanımlı hale geldiğini ve sanayinin rekabet gücünü artırdığını ifade etti.

Enerji güvenliği ve fiyat istikrarı

Enerji güvenliği ve fiyat istikrarı da raporun ana odak noktaları arasında. Rus gazının AB ithalatındaki payı 2021’de yüzde 45 iken, bu yılın Haziran ayında yüzde 18’e düştü. Bu değişim, Norveç ve ABD gibi alternatif tedarikçilerden yapılan ithalatın artışı ve gaz talebindeki azalmayla bağlantılı. Ağustos 2022 ile Mayıs 2024 arasındaki talep, yüzde 18’lik bir düşüşle önceki hedefi aştı ve enerji fiyatlarının daha istikrarlı hale geldiği belirtildi.

Yeni zorluklar ve gelecek hedefleri

Kadri Simson, AB’nin artık enerji bağımlılığında daha az kırılgan olduğunu ancak yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği hedeflerinde hala çözülmesi gereken sorunlar bulunduğunu vurguladı. Bu sorunlar arasında mevcut hedef farkları, küresel fiyat farklılıkları ve yeni bağımlılık riskleri yer alıyor. Simson, bu sorunların çözülmesi için kararlı bir politika izlenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, AB üye devletlerinin 2030 iklim hedeflerine ulaşmak için uzun vadeli iklim planlarını en kısa sürede sunmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.

2024’ün ilk yarısında yaşanan bu gelişmeler, Avrupa’nın enerji dönüşümünde önemli bir aşama kaydettiğini ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçiş sürecinde somut adımlar attığını gösteriyor. Ancak, daha fazla ilerleme kaydedilmesi ve karşılaşılan zorlukların üstesinden gelinmesi için dikkatli ve sürekli bir politika gerekmekte.