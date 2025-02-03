Rize'nin Ortapazar Ortaokulu'nda, Sahur Deresi'nde yapılan ıslah çalışmaları sırasında okul bahçesinde ve çevresinde toprak kaymaları meydana geldi. Bu durumun ardından, okulda eğitime ara verilmesi kararı alındı.

MEB açıklama yaptı

Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Devlet Su İşleri 224. Rize Şube Müdürlüğü tarafından Sahur Deresi üzerinde yapılan ıslah çalışmaları sırasında, okulun bahçesi ve çevre duvarlarında daha önce yaşanan çökme tehlikesi tekrar gündeme geldi. Çalışmalar sırasında zemin hareketleri sonucunda kaymalar yaşandı ve uzman ekipler okul çevresinde incelemeler yaptı.

Açıklamada, yapılan değerlendirmeler sonucunda, çalışmalara kadar okulda eğitime ara verilmesinin uygun olduğu belirtildi. Eğitime ara verilen süreç boyunca, öğrencilerin güvenliği ön planda tutulacak ve çalışmalar tamamlanana kadar okul çevresinde gerekli tedbirler alınacak.